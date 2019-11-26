Дешёвый колорчекер с Алиэкспресса 😱 Клон X-Rite?

Брендовый колорчекер (ColorChecker, Color Target — цветовая мишень, по-нашему) X-Rite ColorChecker Classic стоит от $70… Поэтому, в целях немного сэкономить, был куплен за $17 на Алиэкспрессе колорчекер, который на Амазоне (и иногда на Али) называется «Andoer 24 ColorChecker Color Card for Digital Color Correction», и который для определённости будем далее называть «Andoer»-чекер.
Нужен сей несложный девайс для коррекции цветов фото или видео, если съёмка произошла при настолько сложном освещении, что известные (скачанные с Сети или встроенные) профили камеры не прокатили, или для создания цветового профиля камеры, если его нет вовсе.
На обратной стороне Andoer’а написаны координаты цветов в цветовой модели RGB,
которые, по идее, должны быть реализованы спереди в цветовом пространстве sRGB в точности. Кажется, что этот колорчекер является копией-подделкой X-Rite ColorChecker Classic. Но реальность оказалась кошмарной. Не понимаю, почему везде на Али и даже на Амазоне ставят отличные оценки и пишут хорошие отзывы этому фуфлу.
Во-первых, это просто покрашенные краской с одной стороны (покраска сплошная, точек от принтера не наблюдается) квадратные куски плотной бумаги (думаю, фотобумаги) в пластиковой рамке, а не цветные в массе листочки (или куски пластмассы), как можно было бы подумать, исходя из цены в 17 баксов. Впрочем, X-Rite сделан, возможно, так же (у меня его нет по причине цены и никто из его владельцев не пишет в Сети как и из чего он сделан).
Во-вторых, этот Andoer-чекер должен эмулировать X-Rite-чекер в точности, потому что имеющийся в Сети софт заточен под колорчекер X-Rite (и другие дорогие/брендовые). Так ли это? Изучим вопрос. Для начала сравним заявленные на задней поверхности цвета Andoer-чекера с оными для X-Rite’а:
Тыкайте в ушки вкладок сверху для переключения картинок. Эти цветовые мишени нарисованы [в Иллюстраторе и Фотошопе] для Andoer’а по тем цифрам, что приведены на его задней поверхности, а для X-Rite’а данные взяты [отсюда]. Как видим, цвета Andoer’а, даже заявленные, не соответствуют X-Rite’у (они ярче/насыщеннее). Но, в общем, похожи. А вот реализация этих заявленных цветов хромает:
Как видим, совершенно не соответствуют заявленным цвета 005, 008 и 013. Но самый ужас с четвёртым рядом (оттенков серого):
Они не серые, а голубые. Кроме 024, который таки серый. В результате, если тыкать пипеткой баланса белого (в рав-конвертере Фотошопа, например) по любому серому квадратику, кроме 024, получаем жёлтую всю картинку. Наверное, всё это произошло из-за того, что они напечатали цвета на фотобумаге, а в неё добавляют синьку, чтобы со временем, по мере желтения фотобумаги, цвет белого становился сначала истинно-белым, потом он пожелтеет ещё, но срок «службы» фотки, таким образом, будет как бы продлён. Посему проверенный лайфхак: это можно исправить, выставив чекер на солнце на полчаса.
Итого, всё плохо, цвета не те. И последний экзамен Andoer-чекеру — сравнение с X-Rite’ом на уровне фоток обоих:
Видим ужасное несоответствие некоторых цветов. Например, 005 на Andoer’е настолько бледный, что почти светло-серый, а должен быть (если считать X-Rite эталоном) сиреневым. 009 пурпурно розовый, а у X-Rite он даже называется «умеренно красный». 013 должен быть средне-синим, а на Andoer’е мега-тёмный. 006, 007, 009 и 012 слишком яркие, на практике, кстати, постоянно выгорают (уходят в пересвет), и программы цветокоррекции пишут ошибку экспозиции. У X-Rite’а на вид все цвета имеют сбалансированную яркость.
Выводы
Херня какая-то, не покупайте. Весь смысл такой вещи в исключительно точных цветах, причём цвета эти должны быть с даташита X-Rite. Здесь же всё не так. Даже серые цвета запороли.
С таким же успехом можно распечатать X-Rite’овский чекер на цветном принтере (лучше на струйном, 6-ти и более цветном; в какой-нибудь фотолаборатории, т. к. у них принтер профессионально откалиброван; точки от принтера не помешают, т. к. программы автоматической цветокоррекции всё равно выбирают большой участок квадратика и усредняют по нему; ещё нужно найти идеально белую и желательно каким-то чудом не желтеющую со временем бумагу).
Чтоб было, что печатать, дарю вам внезапно нарисованный лично мною X-Rite ColorChecker Classic (современный, после ноября 2014) в форматах EPS и PNG (5126 x 3584 px):
Update 06/03/2020
Выставил сей девайс на солнце на 30 минут в надежде, что серые цвета выгорят, их оттенок сместится из синего в жёлтый и, в результате, станет нормально-серым. Получилось! Теперь в четвёртом ряду все оттенки серого, кроме последнего, стали строго серыми (типа 145-145-145) и по ним теперь можно смело тыкать пипеткой баланса белого. Вот только последний квадратик, 024, стал теперь 29-27-25 (сместился в жёлтый, а был нормальным).
Полезные ссылки
- Коррекция видео с помощью ColorCheker’а — видос от letbeozzy (Александр Гриценко) зачем нужен и как использовать колорчекер для коррекции цвета видео.
- Софт для создания цветопреобразующих DCP/XMP-профилей (для фото) и LUT (для видео) c помощью колочекеров:
- В Фотошопе можно все изменения корректирующих слоёв экспортировать в LUT (File > Export > Color Lookup Tables…). И наоборот, импортировать: добавить корслой Color Lookup.
- В видеоредакторе Davinci Resolve есть встроенная функция автокоррекции цвета по колорчекеру в кадре.
- 3D LUT Creator — платная, но в Сети можно найти крякнутую… Может создавать LUT автоматически по колорчекеру.
- ColorChecker Camera Calibration — от X-Rite — автоматическое создание цветовых профилей .dcp по DNG-фотке колорчекера для Adobe Lightroom и Adobe Camera RAW.
- Adobe DNG Profile Editor — бесплатная служебная программа для создания и редактирования профилей фотоаппаратов. Умеет создавать .dcp-профиль по колорчекеру автоматически.
- LUT Generator — конвертер .dcp в .cube (LUT). Точнее прога работает так: генерирует некий файл в формате PNG, который нужно цвето-преобразовать где-угодно (в ФШ, Лайтруме, Рав-конвертере вручную или с использованием профилей — как угодно), потом полученный преобразованный файл загружается в эту прогу и она по разности того что было и того, что получилось генерирует LUT. Формально платная, но предлагают заплатить сколько угодно (в частности 0) при скачивании.
- Бесполезные вещи с Алиэкспресса: КолорЧекер — видос, в котором на 11-й минуте 43-й секунде скупой и жадный до денег обиженка-автор скулит и жалуется, какие никчёмные цветные квадратики достались ему за 17 баксов.
Далее на английском:
- BabelColor ColorChecker — мощная теория колорчекеров от истории создания до картинок колорчекеров и таблиц цветов в разных цветовых пространствах.
- Цвета X-Rite ColorChecker Classic — файл в формате PDF со значениями цветов в Lab и RGB.
- Цвета X-Rite ColorChecker до и после ноября 2014 — текстовые файлы со значениями в цветовом пространстве Lab.
- GretagMacbeth (MacBeth) ColorChecker — цвета и глубокий анализ цветовой мишени от альтернативного X-Rite’у производителя GretagMacbeth.
- Using Colorcheck — что-то сложное, в Матлабе, куча формул.
- X-Rite Camera Solutions — какие цветовые мишени делает X-Rite. Ссылки там ведут на некий бесплатный софт для работы с колорчекерами (в разделе support) и обучающие видео.
«На обратной стороне Andoer’а написаны цвета в цветовом пространстве RGB»
RGB — это не цветовое пространство. Наверное, в sRGB?
Э-э, таки-да, исправил на «цветовой модели RGB». Спасибо!
Вот я сейчас подумал, а может у Andoer’а все эти цвета из цветового пространства AdobeRGB? То-то они выглядят более насыщенными-яркими. Тогда и RGB-координаты сзади у них может соответствуют AdobeRGB-цветам… В любом случае это не X-Rite с его известными точными цветами из sRGB-охвата, поэтому автоматическая цветокоррекция правильной не получится:
— тут иночел применяет этот чекер в Давинчи (а Давинчи думает, что это X-Rite). По-моему, результат плохой: розовый превратился в красный и т.д.
Предположение разумное и интересное. Нигде не написано в какой модели указаны значения ргб. Но есть и возражение. sRGB — стандарт дефолтный прямо почти везде (кроме Эпла с его P3), поэтому смысл использовать другой, никому об этом не сказав?
Но таки надо просто проверить.
Привет, занимаюсь тестированием того же Andoer последние 24 часа. Сначала пробовал разобраться со студийным светом, а потом вынес на солнечный свет Andoer и сделал несколько фото в RAW формате. Голубых цветов не наблюдал, скорее, не видимое глазом смещение в желто-красную область.
Привожу значения RGB для серых тонов (цвета 19-24), слева — солнце, справа — студийный свет, дополненный вспышкой:
235,234,232 217,227,220
219,220,214 215,226,219
169,166,164 176,184,178
137,135,133 141,149,144
103,104,102 104,110,107
72,70,67 71,74,72
Что мы видим:
1. Даже на дневном свете Andoer не идеален и не дотягивает до заявленных на задней панели значений в градации серого до 35 единиц на канал,
2. Студийный свет меняет значение чекера по уровню белого и серого до 18 единиц.
Блики чекера и материал кубиков — главный недостаток Andoer. То что есть расхождения — ну на то он и Китай :), все зависит от ваших задач. При покупке четко осознавайте зачем берете.
Использую Andoer только для цветокоррекции сырого видео между разными девайсами через 3D LUT Creator, для моих целей Andoer’a хватает. В цветокоррекцию вносит влияние 1) матрица девайса, 2) освещение, 3) монитор. Я снимаю на разные устройства, и иногда материал надо смешивать, поэтому первые два пункта решаются через сведение через LUT. Для этой задачи качества и точности Andoer’a хватает.
Единственный вопрос возникает — не легче ли для этого распечатать матовый 24 цветный кубик на бумаге? Тоже супер бюджетный вариант для разовых работ.
Я-то думал, когда покупал, что там эталонные цвета, а разные программы и плагины автоматической цветокорреции (ColorChecker Camera Calibration от X-Rite, 3D LUT Creator, Adobe DNG Profile Editor, Davinci Resolve) всё сделают нажатием одной кнопки. Но все они заточены на X-Rite, знают его цвета и думают, что там именно они, а тут цвета другие, причём дважды — и заявленные и исполнение.
«Голубых цветов не наблюдал» — так вот же: 217,227,220 — синий цвет выпирает у серого оттенка. У меня у всех серых оттенков было так. А если подержать на солнце с полчаса — желтеют и становятся как раз точно серыми.