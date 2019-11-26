Дешёвый колорчекер с Алиэкспресса 😱 Клон X-Rite?

Брендовый колорчекер (ColorChecker, Color Target — цветовая мишень, по-нашему) X-Rite ColorChecker Classic стоит от $70… Поэтому, в целях немного сэкономить, был куплен за $17 на Алиэкспрессе колорчекер, который на Амазоне (и иногда на Али) называется «Andoer 24 ColorChecker Color Card for Digital Color Correction», и который для определённости будем далее называть «Andoer»-чекер.

Нужен сей несложный девайс для коррекции цветов фото или видео, если съёмка произошла при настолько сложном освещении, что известные (скачанные с Сети или встроенные) профили камеры не прокатили, или для создания цветового профиля камеры, если его нет вовсе.

На обратной стороне Andoer’а написаны координаты цветов в цветовой модели RGB,

которые, по идее, должны быть реализованы спереди в цветовом пространстве sRGB в точности. Кажется, что этот колорчекер является копией-подделкой X-Rite ColorChecker Classic. Но реальность оказалась кошмарной. Не понимаю, почему везде на Али и даже на Амазоне ставят отличные оценки и пишут хорошие отзывы этому фуфлу.

Во-первых, это просто покрашенные краской с одной стороны (покраска сплошная, точек от принтера не наблюдается) квадратные куски плотной бумаги (думаю, фотобумаги) в пластиковой рамке, а не цветные в массе листочки (или куски пластмассы), как можно было бы подумать, исходя из цены в 17 баксов. Впрочем, X-Rite сделан, возможно, так же (у меня его нет по причине цены и никто из его владельцев не пишет в Сети как и из чего он сделан).

Во-вторых, этот Andoer-чекер должен эмулировать X-Rite-чекер в точности, потому что имеющийся в Сети софт заточен под колорчекер X-Rite (и другие дорогие/брендовые). Так ли это? Изучим вопрос. Для начала сравним заявленные на задней поверхности цвета Andoer-чекера с оными для X-Rite’а:

Andoer 24 ColorChecker X-Rite After Nov2014 X-Rite Before Nov2014

Тыкайте в ушки вкладок сверху для переключения картинок. Эти цветовые мишени нарисованы [в Иллюстраторе и Фотошопе] для Andoer’а по тем цифрам, что приведены на его задней поверхности, а для X-Rite’а данные взяты [отсюда]. Как видим, цвета Andoer’а, даже заявленные, не соответствуют X-Rite’у (они ярче/насыщеннее). Но, в общем, похожи. А вот реализация этих заявленных цветов хромает:

Andoer: Реальность (фото) Andoer: Заявленные цвета (рис.)

Как видим, совершенно не соответствуют заявленным цвета 005, 008 и 013. Но самый ужас с четвёртым рядом (оттенков серого):

Они не серые, а голубые. Кроме 024, который таки серый. В результате, если тыкать пипеткой баланса белого (в рав-конвертере Фотошопа, например) по любому серому квадратику, кроме 024, получаем жёлтую всю картинку. Наверное, всё это произошло из-за того, что они напечатали цвета на фотобумаге, а в неё добавляют синьку, чтобы со временем, по мере желтения фотобумаги, цвет белого становился сначала истинно-белым, потом он пожелтеет ещё, но срок «службы» фотки, таким образом, будет как бы продлён. Посему проверенный лайфхак: это можно исправить, выставив чекер на солнце на полчаса.

Итого, всё плохо, цвета не те. И последний экзамен Andoer-чекеру — сравнение с X-Rite’ом на уровне фоток обоих:

Andoer 24 ColorChecker X-Rite ColorChecker Classic

Видим ужасное несоответствие некоторых цветов. Например, 005 на Andoer’е настолько бледный, что почти светло-серый, а должен быть (если считать X-Rite эталоном) сиреневым. 009 пурпурно розовый, а у X-Rite он даже называется «умеренно красный». 013 должен быть средне-синим, а на Andoer’е мега-тёмный. 006, 007, 009 и 012 слишком яркие, на практике, кстати, постоянно выгорают (уходят в пересвет), и программы цветокоррекции пишут ошибку экспозиции. У X-Rite’а на вид все цвета имеют сбалансированную яркость.

Выводы

Херня какая-то, не покупайте. Весь смысл такой вещи в исключительно точных цветах, причём цвета эти должны быть с даташита X-Rite. Здесь же всё не так. Даже серые цвета запороли.

С таким же успехом можно распечатать X-Rite’овский чекер на цветном принтере (лучше на струйном, 6-ти и более цветном; в какой-нибудь фотолаборатории, т. к. у них принтер профессионально откалиброван; точки от принтера не помешают, т. к. программы автоматической цветокоррекции всё равно выбирают большой участок квадратика и усредняют по нему; ещё нужно найти идеально белую и желательно каким-то чудом не желтеющую со временем бумагу).

Чтоб было, что печатать, дарю вам внезапно нарисованный лично мною X-Rite ColorChecker Classic (современный, после ноября 2014) в форматах EPS и PNG (5126 x 3584 px):

Update 06/03/2020

Выставил сей девайс на солнце на 30 минут в надежде, что серые цвета выгорят, их оттенок сместится из синего в жёлтый и, в результате, станет нормально-серым. Получилось! Теперь в четвёртом ряду все оттенки серого, кроме последнего, стали строго серыми (типа 145-145-145) и по ним теперь можно смело тыкать пипеткой баланса белого. Вот только последний квадратик, 024, стал теперь 29-27-25 (сместился в жёлтый, а был нормальным).

Полезные ссылки

Коррекция видео с помощью ColorCheker’а — видос от letbeozzy (Александр Гриценко) зачем нужен и как использовать колорчекер для коррекции цвета видео. Софт для создания цветопреобразующих DCP/XMP-профилей (для фото) и LUT (для видео) c помощью колочекеров: В Фотошопе можно все изменения корректирующих слоёв экспортировать в LUT (File > Export > Color Lookup Tables…). И наоборот, импортировать: добавить корслой Color Lookup. В видеоредакторе Davinci Resolve есть встроенная функция автокоррекции цвета по колорчекеру в кадре. 3D LUT Creator — платная, но в Сети можно найти крякнутую… Может создавать LUT автоматически по колорчекеру. ColorChecker Camera Calibration — от X-Rite — автоматическое создание цветовых профилей .dcp по DNG-фотке колорчекера для Adobe Lightroom и Adobe Camera RAW. Adobe DNG Profile Editor — бесплатная служебная программа для создания и редактирования профилей фотоаппаратов. Умеет создавать .dcp-профиль по колорчекеру автоматически. LUT Generator — конвертер .dcp в .cube (LUT). Точнее прога работает так: генерирует некий файл в формате PNG, который нужно цвето-преобразовать где-угодно (в ФШ, Лайтруме, Рав-конвертере вручную или с использованием профилей — как угодно), потом полученный преобразованный файл загружается в эту прогу и она по разности того что было и того, что получилось генерирует LUT. Формально платная, но предлагают заплатить сколько угодно (в частности 0) при скачивании. Бесполезные вещи с Алиэкспресса: КолорЧекер — видос, в котором на 11-й минуте 43-й секунде скупой и жадный до денег обиженка-автор скулит и жалуется, какие никчёмные цветные квадратики достались ему за 17 баксов.

Далее на английском:

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